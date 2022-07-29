Педиатр раскрыл причины плохого аппетита у детей
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Педиатр раскрыл причины плохого аппетита у детей

Педиатр раскрыл причины плохого аппетита у детейПедиатр Продеус назвал неправильные пищевые привычки причиной ухудшения аппетита у детей

Врач-педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл причины плохого аппетита у детей. Пост, в котором он связал неправильные пищевые привычки с отказом от еды, опубликован на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам специалиста, при неполноценном питании ребенок недополучает полезные вещества, необходимые для его роста и развития. Среди первых причин ухудшения аппетита у детей врач также назвал проблемы со здоровьем. «Если у ребенка ОРВИ или кишечная инфекция, режутся зубы — аппетит может снижаться. Не нужно в этом случае придумывать хитрые способы, чтобы накормить малыша», — объяснил Продеус.

«Отказ от еды может быть обусловлен и какой-то серьезной патологией. В этом случае ребенок может с аппетитом начинать есть, но в процессе отказываться от еды из-за появления дискомфортных или болевых ощущений», — отметил педиатр. Если ухудшение аппетита сопровождается потерей веса, проблемами со стулом или слабостью, ребенка нужно срочно показать специалисту, добавил он.

Еще одной причиной отказа от еды врач назвал неправильные пищевые привычки. По его словам, если ребенок отказывается от супа или каши, требуя взамен сладости, с его аппетитом все в порядке. «Что делать? Исключить перекусы. При этом помним, что для ребенка предусмотрено пять приемов пищи: три основных и два дополнительных», — объяснил ведущий.

Врач также посоветовал убрать из рациона ребенка сладости и выпечку: такая еда не содержит полезных веществ. «Если ребенок постоянно понемногу что-то жует, не стоит рассчитывать на хороший аппетит, когда вы всей семьей собираетесь за столом», — подчеркнул он.

Продеус отметил, что аппетит у детей может меняться и по естественным причинам. Например, в жару есть хочется меньше, пояснил он. «После хорошей прогулки или активного времяпрепровождения аппетит всегда выше — мы говорим, что ребенок "нагулял аппетит". Так что побольше физической активности на свежем воздухе», — заключил он.

Ранее Продеус назвал ошибку, которую совершают люди при любой боли. По словам врача, тем, кто сталкивается с болью, нельзя ее терпеть. Он рассказал, что боль сигнализирует о проблемах в организме.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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