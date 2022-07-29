Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Тигра

Вадим Карасев

Не бывает так, чтобы человек был либо хорошим, либо плохим. В каждом из нас есть как положительные, так и отрицательные черты характера. Эксперты рассказали всё о самых лучших и худших чертах людей, рожденных в год Тигра.

Если вы были рождены в 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 или 2010 году, то вашим животным-покровителем является Тигр. В восточной культуре это животное-талисман считается одним из самых сильных, но даже у него есть свои изъяны. У людей этого года рождения есть все для того, чтобы стать счастливыми и сделать таковы своих близких.

Плюсы характера людей, рожденных в год Тигра

Эти люди лишены суеверий и стереотипов. Они не верят в случайности, им чужды стереотипы и клише. Тигры — это те люди, которые никогда не делают поспешных выводов и не строят свое впечатление о человеке, не поговорив с ним. Только после взаимодействия с той или иной личностью Тигры начинают формировать свое мнение. Они редко обращают внимание на слухи и сплетни. Это огромный плюс.

Они осторожны. Тигры не осторожны в плане подбора слов, но в финансовых и рабочих делах в плане осторожности равных им, пожалуй, не будет. Тигры всегда продумывают свои действия на несколько шагов вперед и никогда не рискуют, если не видят хотя бы малейшего шанса этот риск оправдать. По этой причине они не только добиваются успеха. Но и умеют удерживать его рядом.

Они заражают всех своей мотивацией. Тигры всегда мотивированы и редко унывают. Это заставляет всех вокруг их уважать и стремится к тому, чтобы быть на них похожими. Люди побаиваются Тигров, но стараются держаться к ним поближе, чтобы заразиться их энтузиазмом.

Отличный вкус в одежде. Тигры в этом действительно очень хороши. Люди довольно часто отмечают, что рожденные в год Тигра имеют отличное чувство стиля. Они одеваются не слишком старомодно, но и не уходят с головой в модные тенденции. Их стиль самобытен, поэтому привлекателен.

Целеустремленность. Какими бы не были проблемы в жизни Тигров, эти люди всегда будут идти вперед и действовать максимально активно. Они просто не видят необходимости отступать назад, поскольку ценят свое время и вложенные силы. Сломить их не сможет практически ничто.

Быстрая адаптация к новым условиям. Если в жизни Тигров происходят какие-то очень важные и неблагоприятные изменения, они к ним очень быстро привыкают. Это помогает им выживать в сложных условиях на работе и в бизнесе.

Минусы характера людей, рожденных в год Тигра

Взрывоопасность. Тигры — это люди, которые довольно часто являются крайне вспыльчивыми, причем момент выхода из себя у них достаточно непредсказуем. Общаться с ними нужно уважительно, иначе они могут откусить вам голову или сделать вашу жизнь настоящим адом.

Они не просят прощения. Этот минус в их характере дополняет предыдущий. Если Тигры вдруг вышли из себя и наговорили лишнего, они не станут просить прощения. Большинство людей этого года рождения просто делает вид, что ничего не произошло, либо пытается как-то косвенно извиниться, проявляя заботу и внимание. Слова для них силы не имеют, хотя должны.

Властность и бунтарский дух. Тиграм присуща властность в высшей степени ее проявления. Их боятся, но их не любят окружающие. Также рожденные в год Тигра — отъявленные бунтари, которые вечно идут против родителей, системы, здравого смысла, начальства и человечества в целом, если это потребуется. Ничего хорошего Тиграм это не приносит — только новых врагов и недоброжелателей.

Высокий уровень критичности. Тигры критичны как к себе, так и к окружающим. Это очень требовательные люди, которые неустанно трудятся ради успеха и пытаются стать лучшей версией себя. Того же они ждут и от своего окружения. Если человек не может измениться ради успеха, Тигры перестают его уважать.

Зависимости от адреналина. Люди, рожденные в год Тигра, любят экстрим. Они часто занимаются опасными видами спорта, превышают скорость на автомобиле или другом транспортном средстве. Они любят риск, потому что порой лишь только так они могут понять, что действительно живут полной жизнью. До добра такой образ жизни доводит, к сожалению, не всегда.