Появились подробности о сгоревшем московском хостеле
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Появились подробности о сгоревшем московском хостеле

Появились подробности о сгоревшем московском хостелеВ сгоревшем хостеле на юго-востоке Москвы грубо нарушали требования пожарной безопасностиНачало событий в новости Восемь человек погибли и четверо пострадали при пожаре в московском хостеле

В сгоревшем хостеле на юго-востоке Москвы, где погибли восемь человек, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Такие подробности приводятся в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что владельца данного хостела уже привлекали к ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

В столичной прокуратуре напомнили, что хостел располагался на первом этаже жилого дома, общая площадь помещений составляла 650 квадратных метров. «Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

О пожаре стало известно в пятницу, 29 июля. В результате случившегося погибли восемь человек, еще четверо пострадали. В МЧС сообщили, что установленные на окнах решетки стали основной причиной гибели людей во время пожара в хостеле.

Следственный комитет России возбудил дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, в которой речь идет об оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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