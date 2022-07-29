Покрасневшая, с прыщами. Алиса Гребенщикова показала себя без прикрас
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Покрасневшая, с прыщами. Алиса Гребенщикова показала себя без прикрас

Покрасневшая, с прыщами. Алиса Гребенщикова показала себя без прикрас

Алиса Гребенщикова вместе с сыном отправилась в Финляндию. На время отпуска актриса отказалась от косметики и гламурной одежды. В личном блоге звезда опубликовала фото, на котором предстала без мейка и аккуратной прически.


44-летняя Алиса Гребенщикова поделилась честным кадром. На фото лицо актрисы слегка покрасневшее и с прыщами, а волосы небрежно собраны в хвост. Внешний вид совсем не беспокоит звезду — сейчас она полностью сконцентрирована на отдыхе.

Подписчиков артистки также не смутил неотретушированный снимок. Они, наоборот, засыпали Алису комплиментами. «Как приятно на вас смотреть»; «Классная!»; «Какая вы настоящая и красивая!» — отметили поклонники.

Гребенщикова поблагодарила фанатов, признавшись, что не заворачивается по мелочам. «Меньше всего я думала, что кому-то покажусь красивой. Но про настоящую спорить не стану», — ответила актриса.

Пока есть возможность, Алиса вместе с сыном Алексеем путешествует по разным странам и городам. После Финляндии семья планирует исследовать уголки России, например, Кабардино-Балкарии.

«Сегодня я такая как на картинке. Сегодня поняла, что, возможно, сделала ошибку, приняла это, осознала, что и в ошибочном пути есть плюсы, проанализировала, почему ошиблась, сделала выводы. Знаю, что каждый мой шаг должен меня чему-то научить — учусь. В частности учусь принимать происходящее и сам мир. Ошибки, падения, и свои, и чужие. В общем, все довольно любопытно!» — поделилась мыслями звезда кино.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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