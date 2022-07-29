Повышение квалификации в области обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

Вадим Карасев

На производствах, считающихся опасными, особое внимание нужно уделять различным способам защиты. За это отвечают специализированные работники - чаще всего штатные. Они выдают другим сотрудникам средства индивидуальной защиты и следят за их использованием.

Для таких сотрудников регулярно должны проводиться курсы повышения квалификации. Также должен подтверждаться необходимый для этой должности уровень знаний.

Как проводится обучение

Обучающий центр "Купол" проводит курсы по пользованию средствами индивидуальной защиты на производстве. Центр имеет лицензию Министерства образования и является официальным учреждением, справки и дипломы которого котируются на множестве предприятий.

Здесь обучение методам ношения и применения СИЗ состоит из нескольких пунктов:

нормативные правовые акты, регламентирующие выдачу СИЗ и их ношение;

оценка имеющихся опасностей, определение уровня риска на данном предприятии;

требования к процессу подготовки защитных средств;

порядок их использования;

проверка исправности таких средств, изъятие их при обнаружении неисправности.

Курсы подойдут и обычным сотрудникам предприятия, и ответственным за выдачу СИЗ. Программа учитывает современные требования по безопасности - промышленной и электрической.

Что входит в список СИЗ

Это могут быть перчатки, специальная форма, очки и респираторы - всё то, что защищает сотрудника на опасной работе, предохраняя от воздействия опасных и вредных факторов, с которыми сопряжено производство или технические работы. Примером могут служить очки сварщика, которые он обязан носить из-за слишком яркого света сварки и летящих от неё искр.

На любом таком предприятии сотрудники обязаны проходить курсы повышения квалификации. Работой, требующей наличия СИЗ, считается деятельность в сфере строительства, установки электроприборов, производства деталей на заводах, а также медицина. Такие курсы позволяют получить актуальные знания в области применения комплектов индивидуальной защиты, их подбора и хранения.

Сколько длится курс

Нет единой продолжительности курсов. Они бывают индивидуальными и групповыми, для рядовых сотрудников и ответственных работников. Типичные программы, рассчитанные на всех слушателей, длятся 72 академических часа.

Есть и персональные программы, которые пишутся специально для определённого слушателя с учётом его требований и квалификации.



