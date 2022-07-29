Представили 5 новых игр для Game Pass, которые выйдут в подписке в день релиза
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Представили 5 новых игр для Game Pass, которые выйдут в подписке в день релиза

Представили 5 новых игр для Game Pass, которые выйдут в подписке в день релиза


Подписка Game Pass в ближайшее время пополнится 5 новинками издательства Annapurna Interactive. Об этом представители издательства рассказали в рамках прошедшего Annapurna Showcase. 5 игр выйдут в Game Pass в день релиза на консолях Xbox — список этих проектов можно видеть ниже.

Bounty Star


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Bounty Star — это экшн, который создан студией DINOGOD. Игра сочетает в себе боевые действия и настройку мехов с фермерством и строительством базы.

Flock


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Flock — многопользовательская игра, нацеленная на кооператив, созданная разработчиками, которые работали над Hohokum и I Am Dead. В игре Flock разработчики объединяют «радость полета и сбор очаровательных летающих существ вместе с друзьями».

Maquette


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MAQUETTE — рекурсивная игра-головоломка от первого лица.

Solar Ash — 6 декабря


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Solar Ash — это приключенческий платформер в жанре научной фантастики. Проект разработан командой, создавшей весьма популярную Hyper Light Drifter.

Thirsty Suitors — 2023 год


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Thirsty Suitors представляет собой игру о культуре, отношениях, семейных проблемах и самовыражении.

Кроме того, издательство сообщило об оптимизации двух своих игр из Game Pass до Xbox Series X | S.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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