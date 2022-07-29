"Приставили пистолет": Отар Кушанашвили пожаловался, что его заставили есть фекалии по заказу известной певицы
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"Приставили пистолет": Отар Кушанашвили пожаловался, что его заставили есть фекалии по заказу известной певицы

"Приставили пистолет": Отар Кушанашвили пожаловался, что его заставили есть фекалии по заказу известной певицы

52-летний журналист Отар Кушанашвили несколько лет назад стал жертвой жестокого нападения. До сих пор неизвестно, кто именно его заказал, но Отар подозревает, что это могла быть Алла Пугачева или Наталья Ветлицкая.

Тогда публицист был достаточно резок в высказываниях, и много кто имел на него зуб. Однако после того инцидента Отар стал осторожнее и больше никого так не оскорбляет, рассказал он на своем Ютуб-шоу.


По словам Кушанашвили, он едва не попрощался с жизнью и прошел через унижения.

Меня постригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Если Алла Борисовна, то не похоже на большую артистку, а Наталья — очень эмоциональная. Но признаю, что перегнул палку, когда оскорблял и ту, и другую. Мне нечем было гордиться, но это правда — меня избили, выбили зубы, заставляли есть говно водителя.

Несмотря на всю жестокость, журналист считает, что получил по заслугам и если бы он "качественно делал свою работу", то ничего этого бы не случилось.


Кушанашвили высказался про конфликт Андрея Разина и Юрия Шатунова

Ранее продюсер Разин доказывал, что директор Юрия виноват в смерти певца, а причиной стали переработки и транквилизаторы, которыми его якобы колол Кудряшов. Отар считает эти обвинения глупой попыткой замазать непричастных.

Зачем, Андрей?! Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь необосранным, незапятнанным, незамызганным. Ты же любил этого парня как своего брата, а он любил тебя. Во что вы превратили ваши отношения? Зачем теперь плевать вдогонку ему? Какие транквилизаторы, я его что ли не знал? Оставьте этого парня в покое.

Кушанашвили уверен, что у Андрея осталось сострадание и каждую ночь к нему приходит призрак Шатунова и мучает его совесть.

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По материалам: uposters.ru

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