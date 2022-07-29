Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
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Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России

Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из РоссииУбыток производителя Smirnoff и Guinness от выхода из России составил £146 млн

Крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум Diageo (бренды водки Smirnoff, пива Guinness и другие) подсчитал убытки от ухода из России. По оценкам компании, по окончании финансового года, закончившегося 30 июня, общие потери составили 146 миллионов фунтов стерлингов (178 миллионов долларов), сообщается в отчете Diageo.

Непосредственно закрытие бизнеса в стране обошлось компании в 50 миллионов фунтов (61 миллион долларов), из которых 14 миллионов фунтов пришлось на прекращение действующих контрактов и 13 миллионов — на увольнение сотрудников. Еще 77 миллионов фунтов (93,9 миллиона долларов) производитель потерял на обесценивании бренда Bell. Остальные 19 миллионов фунтов убытков пришлись на потерю репутации, связанной с брендом Smirnoff.

При этом чистые продажи компании за указанный период увеличились на 21,4 процента до 15,5 миллиарда фунтов (19,91 миллиарда долларов). Операционная прибыль компании выросла на 18,2 процента, составив 4,4 миллиарда фунтов стерлингов (5,36 миллиарда долларов).

Британская компания Diageo заявила о намерении покинуть российский рынок 28 июня 2022 года. По расчетам компании, процесс выхода из страны должен занять полгода. В начале марта производитель приостановил поставки алкогольной продукции в Россию. Решение тогда объяснялось проблемами с логистикой.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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