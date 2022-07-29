Против гастролей Литвиновой в Таллине протестуют местные актеры: «За пять евро бы не пошла!»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Против гастролей Литвиновой в Таллине протестуют местные актеры: «За пять евро бы не пошла!»

Против гастролей Литвиновой в Таллине протестуют местные актеры: «За пять евро бы не пошла!»

Против гастролей Литвиновой в Таллине протестуют местные актеры: «За пять евро бы не пошла!»

После начала специальной военной операции по защите Донбасса, Рената Литвинова перебралась в Европу и продолжает работать там. В Россию звезда пока возвращаться не собирается.


Рената Литвинова в России была настоящей суперзвездой — она не только играла на сцене прославленных театров, но и сама ставила спектакли, снимала фильмы и устраивала перформансы. После того, как она уехала из страны вместе с певицей Земфирой, отношение поклонников к ней испортилось.

Последнее время мы видели Литвинову в Париже, где она участвовала в показах именитых модных домов и представляла свои дизайнерские работы. Но желание выходить и играть никуда не делось, поэтому Рената решила отправиться в Таллин, чтобы представить публике новую пьесу «Кактус» — эстонские зрители увидят премьеру моноспектакля. «Буду играть премьеру своей новой пьесы «Кактус» в Таллине в рамках театрального фестиваля 30 сентября», — сообщила сама актриса.

В соцсетях спорят по поводу заоблачных цен на билеты — от 250 до 600 евро! Это очень большие деньги по меркам Таллина, которые возмутили актеров местного Русского театра.

«Я уважаю Ренату Литвинову как режиссера, как актрису, видела ее на сцене, и она произвела на меня положительное впечатление, но сейчас на ее спектакль я не пошла бы и за пять евро. После 24 февраля я отписалась от аккаунтов многих творческих людей из России, в том числе и от Литвиновой. Мне не по пути с такими людьми, они мне просто не интересны. Многие сбежавшие россияне решили пока суд да дело сделать карьеру или заработать денег в Европе», — говорит Анна Сергеева-Марвина.

«Высокие цены — я, пожалуй, себе не смогу позволить посетить этот спектакль, но дай Бог соберут зал», — сказала Татьяна Космынина.

«Главный вопрос в данном случае не в том, что цена на билет 200 или 600 евро, а в том, почему в принципе человек не высказавшийся, не выразивший внятно свою позицию, может сегодня приезжать в Эстонию зарабатывать», — поделился своим мнением Виктор Марвин.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Против гастролей Литвиновой в Таллине протестуют местные актеры: «За пять евро бы не пошла!»
Против гастролей Литвиновой в Таллине протестуют местные актеры: «За
Когда хотел быть крутым, но выпендреж чуть не стоил жизни
Когда хотел быть крутым, но выпендреж чуть не стоил жизни
Повышение квалификации в области обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Повышение квалификации в области обеспечения средствами
Для чего нужна вакуумная упаковочная машина
Для чего нужна вакуумная упаковочная машина
СКР назвал виновных в деле о покушении на Авраама Руссо в 2006 году: кто напал на певца
СКР назвал виновных в деле о покушении на Авраама Руссо в 2006 году:
Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину на «Оскаре»
Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину на «Оскаре»
Федор Бондарчук высказался об Андрее Разине
Федор Бондарчук высказался об Андрее Разине
Алла Пугачева осталась без пенсии
Алла Пугачева осталась без пенсии
Анна Асти посмеялась над обвинения в плагиате известной певицы
Анна Асти посмеялась над обвинения в плагиате известной певицы
Юлия Волкова анонсировала концерт группы «Т.А.Т.У.»
Юлия Волкова анонсировала концерт группы «Т.А.Т.У.»
Неприятности Чулпан Хаматовой только начинаются, заявил Шахназаров
Неприятности Чулпан Хаматовой только начинаются, заявил Шахназаров
Собчак ответила Баскову: «Рифма «кляча – собчачье» – свежо. Обошлось без «ДОМа-2» и на том спасибо»
Собчак ответила Баскову: «Рифма «кляча – собчачье» – свежо. Обошлось

Топ на сегодня

Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Глава хакерской группировки Killnet объяснил причины ухода из объединения
Глава хакерской группировки Killnet объяснил причины ухода из
Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000
Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в знаке зодиака Лев
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в знаке зодиака Лев

Еще по теме

Рената Литвинова прокомментировала слухи о своём браке с Земфирой
Литвинова опровергла свадьбу с Земфирой
Окружение Литвиновой отказалось обсуждать слухи о свадьбе с Земфирой
Рената Литвинова пригрозила засудить журналистов, "женивших" ее на Земфире