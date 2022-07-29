Работы по благоустройству Карла Маркса выполнили на 50%

Мэр Иркутска Руслан Болотов совместно с председателем думы города Евгением Стекачевым проверил ход благоустройства улицы Карла Маркса. Как доложил представитель подрядной организации Максим Ивлев, сейчас на объекте выполнено 50 % всех работ. В высокой степени готовности находится променад, примыкающий к зданию Иркутского государственного университета. Там уложены бордюрный камень и плитка. На будущей неделе строители ожидают поставку новых фонарей.

Руслан Болотов напомнил подрядчику, что объект должен быть завершен к 1 сентября с надлежащим качеством.

Также Руслан Болотов и Евгений Стекачев проверили благоустройство сквера рядом с театром кукол «Аистенок». К 25 августа здесь будут смонтированы новые опоры освещения, разбиты зоны отдыха вокруг деревьев и клумб, установлены деревянные перголы и высажены новые растения.

Работы на общественных пространствах Иркутска выполняются по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году в Иркутске в его рамках благоустраивают 12 общественных территорий. Среди них скверы в переулке Волконского и перед бассейном «Изумруд», Нижняя набережная, парк Комсомольский и другие.