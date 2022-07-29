Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай

Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай«Ведомости»: Россия готовит семь железнодорожных проектов для связи с Китаем

В период до 2030 года Россия может выделить 30,8 миллиарда долларов на развитие железнодорожного сообщения с Китаем. Об этом со ссылкой на презентацию Минтранса пишут «Ведомости». Подлинность документа подтвердил источник, близкий к ведомству.

Как следует из материалов, речь идет о семи проектах. Они предусматривают организацию трех новых пунктов пропуска через границу России с сопредельными странами, а также прокладку 369 километров путей на территории России и трех тысяч километров железных дорог в Казахстане, Монголии и КНР.

Поводом для спешного строительства стал конфликт с Западом, в рамках которого существенную часть логистики пришлось разворачивать в сторону Китая и Дальнего Востока. Действующая инфраструктура оказалась не в состоянии удовлетворить потребности экономики, из-за чего страдают как импорт, так и экспорт.

По оценкам издания, крупнейшим проектом станет новый международный транспортный коридор Россия — Монголия — Китай. Он предполагает строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино (Тува и Красноярский край), чтобы затем через Монголию связать с Китаем Транссибирскую магистраль. Вторым по величине выглядит 226-километровая железная дорога в Монголии от станции Зуунбаян Улан-Баторской железной дороги до границы с Китаем.

В Приморском крае планируется создание железной дороги от Лесозаводска до Хулиня длиной 56 километров. Впервые о проекте заговорили еще в 2005 году, но работы так и не начались. В 2017-м местные власти утверждали, что проблемой стало нежелание Москвы финансировать дорогостоящий проект.

В Казахстане Россия хочет принять участие в строительстве транзитной ветки Аягоз — Бахты, что на границе с Китаем, длиной 270 километров. Казахстан и Китай давно обсуждают этот маршрут, но его реализация упиралась в нехватку средств.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что все проекты нацелены на разгрузку Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, чтобы создать возможность переориентации сырьевого экспорта на Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин указал, что проекты сложные и быстро реализовать их не получится. По его оценке, 31 миллиард долларов будет стоить только одна дорога в Монголии, поэтому без помощи Китая или других азиатских партнеров Россия не справится.

На фоне сложностей с логистикой поставки российского угля на экспорт резко сокращаются, ограничение мощностей Транссиб и БАМ не позволяют компаниям исполнять контракты. На этом фоне Китай готовится отменить почти двухлетнее эмбарго на австралийский уголь, чтобы компенсировать нехватку топлива из России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Устроил праздник детям! Овечкин осчастливил племянника жены, придя на тренировку его команды
Устроил праздник детям! Овечкин осчастливил племянника жены, придя на
Acala анонсировал новую программу стейкинга
Acala анонсировал новую программу стейкинга
Полянский анонсировал новое заседание Совбеза ООН по Украине
Полянский анонсировал новое заседание Совбеза ООН по Украине
Представили 5 новых игр для Game Pass, которые выйдут в подписке в день релиза
Представили 5 новых игр для Game Pass, которые выйдут в подписке в
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Tor вновь запретили в России спустя 6 дней после разблокировки
Tor вновь запретили в России спустя 6 дней после разблокировки
Как можно похудеть с помощью репчатого лука
Как можно похудеть с помощью репчатого лука
Россиянам назвали способы защититься от банковского мошенничества
Россиянам назвали способы защититься от банковского мошенничества
Celsius сообщила об утечке пользовательских данных из-за компрометации Customer.io
Celsius сообщила об утечке пользовательских данных из-за
Solar Ash выйдет в Game Pass сразу после релиза на Xbox — уже в декабре
Solar Ash выйдет в Game Pass сразу после релиза на Xbox — уже в
Появились подробности о сгоревшем московском хостеле
Появились подробности о сгоревшем московском хостеле
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Тигра
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Тигра

Топ на сегодня

Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке

Еще по теме

Китай начинает массовое строительство аэропортов
Протяженность скоростных железных дорог в КНР достигла 22 тысяч километров
В РЖД считают, что объем грузоперевозок между Европой и АТР может вырасти
Китай вложит миллиарды в Дальний Восток