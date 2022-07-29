Россиянам назвали способы защититься от банковского мошенничества
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Россиянам назвали способы защититься от банковского мошенничества

Россиянам назвали способы защититься от банковского мошенничестваIT-эксперт Чумаков назвал основным путем утечек данных участие «внутренних инсайдеров»

Руководитель направления развития продуктов Crosstech Solutions Group Антон Чумаков предупредил россиян об основном пути утечки банковских данных. Комментарий, в котором IT-эксперт назвал способы защититься от банковского мошенничества, поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Чумаков отметил, что основным путем утечек банковских данных является участие «внутренних инсайдеров». По его словам, сотрудники, имеющие доступ к личным данным клиентов, нередко продают их на теневых форумах. Как отметил Чумаков, персональные данные нужны злоумышленникам для того, чтобы проводить атаки с использованием социальной инженерии. При этом основная задача злоумышленников — убедить жертву, что такой закрытой информацией может обладать только специалист крупнейшего финансового регулятора.

Чтобы защититься от банковского мошенничества, Чумаков порекомендовал пользователям приложений финансовых организаций обратить особое внимание на надежность паролей. «Пароли должны быть сложными, уникальными для каждого сервиса и отличаться не просто одной цифрой в конце», — предупредил он.

Кроме того, эксперт посоветовал устанавливать двухфакторную аутентификацию для всех важных сервисов. «Ну и, конечно, если вы видите новость об утечке из какой-либо компании, услугами которой вы пользуетесь, оперативно меняйте пароль», — добавил Чумаков.

Специалист добавил, что финансовые организации проводят серьезную проверку кандидатов перед устройством на работу, однако это помогает отсеять лишь тех сотрудников, которые изначально устраиваются на работу для того, чтобы торговать украденной информацией. Но есть и те, кого вербуют на подобную «подработку» уже во время работы.

«Чтобы вовремя выявить недобросовестных сотрудников, необходимо отслеживать факты нестандартного поведения и сигнализировать о них отделу ИБ», — подчеркнул Чумаков. Это, по его словам, предотвратит утечки информации или поможет оперативно провести расследование.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Сизов дал россиянам советы, которым необходимо следовать при утечке персональных данных. В первую очередь специалист призвал пользователей менять пароли от электронной почты и банковских карт.

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По материалам: lenta.ru

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