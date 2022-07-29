Россиянин порвал селезенку в схватке с вооруженным подносом продавцом шаурмы

Вадим Карасев

Ростовчанина госпитализировали с разрывом селезенки после драки с продавцом шаурмы

Житель Ростова-на-Дону Денис Попов был госпитализирован после схватки с вооруженным подносом коллегой. Об этом сообщает Telegram-канал «Don Mash» со ссылкой на пострадавшего.

По словам мужчины, когда он работал зазывалой в уличном кафе, у него регулярно возникали стычки с продавцом шаурмы, работавшим там же. По словам Попова, его коллега был импульсивным и конфликтным человеком.

Во время очередного конфликта с продавцом шаурмы тот избил Попова стопкой пластмассовых подносов, из-за чего у пострадавшего диагностировали разрыв селезенки. Инцидент произошел еще в прошлом году.

Попов обратился в полицию, но, по его словам, возбуждать уголовное дело против зачинщика конфликта не стали.

Ранее сообщалось, что российский повар пытался подкупить полицию шаурмой с фразой «братан, приходите».