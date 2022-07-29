Российские хакеры взломали Национальный университет обороны Украины
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Российские хакеры взломали Национальный университет обороны Украины

Российские хакеры взломали Национальный университет обороны УкраиныХакеры RaHDit взломали Национальный университет обороны Украины и скачали методички

Участники российской хакерской группировки RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины. Об этом представитель объединения сообщил РИА Новости.

Отмечается, что хакеры провели кибератаку на Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского в день Сил специальных операций Украины. Как сообщил представитель RaHDit, кибератака проводилась совместно с группировкой Beregini. По его словам, хакерам удалось скачать методические пособия, списки преподавателей, слушателей и выпускников за прошлые годы, а также данные о местах их распределения.

Собеседник агентства также добавил, что участники кибератаки опубликовали на сайте свои материалы, в частности статьи под названием «Вся правда о преступлениях Украины на Донбассе». Хакеры также заявили, что после окончания спецоперации это учебное заведение переименуют в честь легендарного российского разведчика Павла Судоплатова.

Ранее участники группировки RaHDit выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины. В списках числятся 2,5 тысячи человек. Хакеры передали документы российским спецслужбам.

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По материалам: lenta.ru

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