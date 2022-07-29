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Российским инвесторам дали совет

Российским инвесторам дали советЭкономист Брагин посоветовал инвесторам закладывать с стратегии риск рецессии в США

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин дал совет инвесторам исходя из изменений базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. По его словам, в свои стратегии они должны закладывать риск рецессии американской экономики. Об этом спикер сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

Само значение базовой процентной ставки в США не так важно с точки зрения поведения фондового рынка, объяснил Брагин. Скорее ее можно расценивать как отражение текущей ситуации в экономике.

«Больше всего меня беспокоит то, что инвесторы недооценивают влияние и силу циклов в экономике. На мой взгляд, экономика США прошла пик деловой активности в 2021 году», — отметил экономист.

Пока полноценной рецессии экономики США не наблюдается, добавил Брагин. «Помимо снижения ВВП, должен быть еще рост безработицы, банкротств, ухудшения качества активов банков, — объяснил он. — Но есть все признаки ее приближения. Скорее всего, глобальным замедлением экономики мы не отделаемся, я бы исходил из сценария рецессии хотя бы в США и странах ЕС».

Ранее Брагин предрек дальнейшее повышение ключевой ставки ФРС США. По его словам, изменение базовой процентной ставки будет зависеть от темпов инфляции.

27 июля стало известно, что ФРС США вновь повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых. Об этом сообщалось в пресс-релизе на сайте регулятора.

Такой шаг призван замедлить инфляцию, достигшую по итогам мая рекордных с 1981 года показателей. При этом ФРС также считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки.

Предыдущее повышение произошло в середине июня. Тогда базовая процентная ставка выросла до уровня 1,5-1,75 процента годовых. В мае ФРС США также повышала ставку до 0,75-1 процента годовых. Решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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