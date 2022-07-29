Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России
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Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России

Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России
Как сообщает пресса, певец Сергей Шнуров покинул страну. Источник утверждает, что на днях звездная пара поселилась в известной гостинице в Швейцарии. Поездку лидера группировки «Ленинград» разоблачили папарацци, заснявшие его у входа в дорогой ресторан. Шнуров, стоит отметить, свой отъезд из России почему-то афишировать не стал. Из-за этого фанаты заподозрили, что главный хулиган российского шоу-бизнеса собрался эмигрировать. Учитывая, сколько денег Сергей в своё время зарабатывал на корпоративах, он легко может позволить себе дом где-нибудь на берегу Женевского озера.
Кстати, на появившемся в Сети кадре жена Шнурова запечатлена со спины, поэтому невозможно разглядеть, действительно ли она находится в ожидании рождения второго ребенка. Новость о скором прибавлении в семье певца появилась в конце прошлого месяца. Тогда инсайдеры сообщили, что заметно округлившаяся Абрамова продемонстрировала большой живот на одном из столичных светских раутов. После того, как эта информация просочилась в прессу, журналисты атаковали супругов звонками, но они отказались от любых комментариев. Напомним, что летом прошлого года Абрамова родила Шнурову сына. Родители до сих пор не представили ребёнка широкой аудитории, скрывая от фанатов даже имя мальчика. Певец не объясняет, почему прячет сына от публики, но, вероятно, это было решение Ольги. Она избегает публичности и за всё время лишь пару раз официально выходила в свет с мужем, пишет «Семь дней».
# Шоу-бизнес Шнуров Сергей
По материалам: z-aya

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