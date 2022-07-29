Шахназаров о жалкой жизни Хаматовой в Латвии: «Там еще отопительный сезон не начался. Все впереди»
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Шахназаров о жалкой жизни Хаматовой в Латвии: «Там еще отопительный сезон не начался. Все впереди»

Шахназаров о жалкой жизни Хаматовой в Латвии: «Там еще отопительный сезон не начался. Все впереди»

Артистка, обосновавшаяся в Латвии несколько месяцев назад, пожаловалась на жизнь за границей. По этому поводу язвительно высказался журналист и политолог Михаил Шахназаров, который отметил, что все трудности еще впереди.


В первое время Хаматова готова была работать таксистом и разносчиком еды. Благо, ее устроили в рижский театр, где она, к слову, получает не такие большие деньги, как ей хотелось бы.

«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово», — несмотря ни на что, 46-летняя Чулпан старается сохранять позитив.

Михаил Шахназаров считает, что Хаматовой, сбежавший с позором из России, досталось по полной, и это только начало. «Это еще отопительный сезон в Латвии не начался, первый снег не выпал и дороги не разбило до щебня и глины. Рига умеет преподнести себя осенью: придавить к земле тяжелым серым небом, взять за плечи и погрузить в болото депрессии, прошептать на ухо слова безнадеги и тоски. Так что, все еще впереди. Скоро огни Тверской и Кутузовского будут казаться воспоминаниями о жизни на другой планете», — парировал журналист в личном блоге.

Сама Чулпан старается не реагировать на негатив в свой адрес, но расстраивается, что люди, которым она в прошлом помогали, стали ее врагами. А ведь артистку критикуют не просто так, а за очень нелестные слова о России.

«Актриса призналась латвийскому телевидению, что все 10 лет, будучи народной артисткой России, считала это звание бредятиной и даже стеснялась этого факта своей биографии. Вообще, для актрис свойственно желание понравиться. Но здесь желание отдаться уже больше чем просто профессиональная деформация. Это деформация человеческая. Не знаю, как у вас, но у меня возникло чувство мерзкого отвращения. Отвращение, которое испытывают, когда кто-то публично оскорбляет твою мать, отвращение, когда кто-то заискивает перед тем, кто его презирает и никогда не полюбит... Если это признание в виде звания так тебя коробило и терзало, зачем ты его просила, получила и 10 лет носила?! Ведь это не флаер, который всучили у метро! Невероятная гадость!» — сетовал недавно Вячеслав Манучаров.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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