Сиквел Goat Simulator станет доступен на Xbox Series X | S в ноябре
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Сиквел Goat Simulator станет доступен на Xbox Series X | S в ноябре

Сиквел Goat Simulator станет доступен на Xbox Series X | S в ноябре


В рамках Xbox & Bethesda Showcase в июне состоялся анонс сиквела Goat Simulator — игры Goat Simulator 3. Сегодня разработчики проекта объявили дату релиза на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC — игра станет доступна 17 ноября 2022 года. На Xbox One и Playstation 4 релиз игры не запланирован, на PC проект будет доступен только в магазине Epic Games.

Оригинальный Goat Simulator, который вышел в 2014 году, сейчас доступен в подписке Game Pass. Напомним, что игра предлагает сеять хаос в городе, взяв на себя роль козла. Игра наполнена специфичным юмором, который и принес есть определенную популярность.

В Goat Simulator 3 разработчики обещают еще больше хаоса, разрушений, улучшенную графику и кооператив. Теперь играть в Goat Simulator можно будет в кооперативе до 4 игроков.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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