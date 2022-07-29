Сиквел Goat Simulator станет доступен на Xbox Series X | S в ноябре

Вадим Карасев





В рамках Xbox & Bethesda Showcase в июне состоялся анонс сиквела Goat Simulator — игры Goat Simulator 3. Сегодня разработчики проекта объявили дату релиза на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC — игра станет доступна 17 ноября 2022 года. На Xbox One и Playstation 4 релиз игры не запланирован, на PC проект будет доступен только в магазине Epic Games.

Оригинальный Goat Simulator, который вышел в 2014 году, сейчас доступен в подписке Game Pass. Напомним, что игра предлагает сеять хаос в городе, взяв на себя роль козла. Игра наполнена специфичным юмором, который и принес есть определенную популярность.

В Goat Simulator 3 разработчики обещают еще больше хаоса, разрушений, улучшенную графику и кооператив. Теперь играть в Goat Simulator можно будет в кооперативе до 4 игроков.

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