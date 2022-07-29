СКР назвал виновных в деле о покушении на Авраама Руссо в 2006 году: кто напал на певца
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СКР назвал виновных в деле о покушении на Авраама Руссо в 2006 году: кто напал на певца

СКР назвал виновных в деле о покушении на Авраама Руссо в 2006 году: кто напал на певца

В 2006 году на исполнителя Авраама Руссо было совершено нападение. Нападавшие открыли огонь из автомата по машине певца. В результате Руссо был ранен в бедро и голень. Авраам смог самостоятельно добраться до казино, которое было неподалеку, где ему оказали первую помощь и вызвали скорую. Лишь сейчас Следственный комитет России официально предъявил обвинения заказчику покушения.


О ходе проведения следственных действий сообщило издание «Коммерсант». По информации СМИ, СКР признал заказчиком нападения бывшего спонсора Авраама, а также бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Исполнителями правоохранители называют таксиста Виталия Джуру и главу риэлторского агентства Алексея Трясникова. Виталий и Алексей были задержаны в 2021 году.

Однако привлечь к ответственности Тельмана Исмаилова в ближайшее время не получится. Адвокат певца Андрей Алешкин сообщил, что бывший бизнесмен сейчас находится в Черногории, где получил политическое убежище. Лица, которые получают такой статус, не подлежат выдачи. Решение о задержании Исмаилова было принято заочно, его арестуют, если он решит выехать за пределы страны, которая предоставила ему убежище. Статья, по которой обвиняют Тельмана, не имеет срока давности.


При этом адвокат Руссо опасается за жизнь своего клиента. Алешкин уверен, что Тельман может отомстить и снова «закажет» артиста:

«Я уже рекомендовал Аврааму Руссо усилить свою охрану. Сейчас мы активно принимаем меры по обеспечению безопасности артиста».

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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