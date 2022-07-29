Собчак ответила Баскову: «Рифма «кляча – собчачье» – свежо. Обошлось без «ДОМа-2» и на том спасибо»
Николай Басков посвятил Ксении Собчак стихотворение, в котором оскорбил телеведущую. Но знаменитость не осталась в стороне и оценила его поэтический дар.
Днем Николай Басков в личных соцсетях неожиданно для многих выпустил стихотворение, которые посвятил Ксении Собчак. Там в грубой форме он отозвался о том, что она высмеяла творчество Олега Газманова.
Собчак не стала молчать и в социальных сетях решила ответить на поэтическое творчество Баскова. «Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма «кляча — собчачье» — это свежо. Обошлось без «ДОМа-2» и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новые стихи с какой-нибудь затейливой рифмой», — написала телеведущая.
Напомним, в стихотворении от Баскова есть рифма «кляча — Собчачье», кроме того, золотой голос России считает, что телеведущая «мерзко ползает по культурному телу родины». Также он считает, что Ксения «обгадила народного артиста», а сама чаще всего «плюет навстречу ветру».
Сколько будем терпеть эту клячу
Ту, что душит песни народные
Мерзко ползает что-то Собчачье
По культурному телу Родины...
Гадить на народного артиста
Кто давно и классика и ретро
Может только та, кто креативно
Ссыт или плюет навстречу ветру…
Отметим, что несколько лет назад Ксения Собчак устроила поэтический баттл с Сергеем Шнуровым. Экс-друг начал опускать телеведущую, за что получил от нее несколько колких и ярких цитат. Баскову она решила не отвечать стихами.