Solana откроет физический магазин в престижном молле Нью-Йорка
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Solana откроет физический магазин в престижном молле Нью-Йорка

Solana откроет физический магазин в престижном молле Нью-Йорка


28 июля Solana Foundation откроет двери сфокусированного на опыте взаимодействия с экосистемой Solana магазина. Пространство расположено в торговом центре престижного района Хадсон Ярдс на Манхэттене (Нью-Йорк, США).



Рядом с кассой магазина Solana Spaces представлены изображения NFT из коллекции Degenerate Ape Academy. Посетители смогут оплатить покупки через платежную систему Solana Pay.


Данные: Fortune.

В пространстве также собрана инсталляция, которая визуализируeт происходящее в блокчейне Solana в режиме реального времени, включая совершенные транзакции и выпущенные NFT.


По всему Solana Spaces присутствуют различные станции, предназначенные для привлечения людей в индустрию. На одной из них посетители могут открыть кошелек Phantom и записать сид-фразу на маленькой карте.


Данные: Fortune.

Другие станции посвящены обучению работе на таких платформах, как STEPN и Magic Eden. Также можно получить представление об анонсированном Web3-смартфоне Solana Saga.


Для покупки доступен мерч с известными в сообществе кодовыми фразами вроде WAGMI, degen, not financial advice, и probably nothing.


По словам CEO Solana Spaces Вибху Норби, инициатива направлена на привлечение и обучение тех, кто еще не знаком или кто только делает первые шаги в индустрии.


«Это эксперимент, который, как мы думаем, понравится многим людям», — добавил он.


Напомним, в феврале 2022 года в Нью-Йорке появился вендинговый автомат по продаже NFT на базе Solana за фиат.


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# Экономика solana, новости
По материалам: ForkLog

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