Solana откроет физический магазин в престижном молле Нью-Йорка

28 июля Solana Foundation откроет двери сфокусированного на опыте взаимодействия с экосистемой Solana магазина. Пространство расположено в торговом центре престижного района Хадсон Ярдс на Манхэттене (Нью-Йорк, США).

Crypto store, anyone? Solana just opened up one in swanky Hudson Yards & @itstaylorlocke got the tourhttps://t.co/rAdYDoY5rQ — Jeff Roberts (@jeffjohnroberts) July 27, 2022

Рядом с кассой магазина Solana Spaces представлены изображения NFT из коллекции Degenerate Ape Academy. Посетители смогут оплатить покупки через платежную систему Solana Pay.

Данные: Fortune.

В пространстве также собрана инсталляция, которая визуализируeт происходящее в блокчейне Solana в режиме реального времени, включая совершенные транзакции и выпущенные NFT.

По всему Solana Spaces присутствуют различные станции, предназначенные для привлечения людей в индустрию. На одной из них посетители могут открыть кошелек Phantom и записать сид-фразу на маленькой карте.

Данные: Fortune.

Другие станции посвящены обучению работе на таких платформах, как STEPN и Magic Eden. Также можно получить представление об анонсированном Web3-смартфоне Solana Saga.

Для покупки доступен мерч с известными в сообществе кодовыми фразами вроде WAGMI, degen, not financial advice, и probably nothing.

По словам CEO Solana Spaces Вибху Норби, инициатива направлена на привлечение и обучение тех, кто еще не знаком или кто только делает первые шаги в индустрии.

«Это эксперимент, который, как мы думаем, понравится многим людям», — добавил он.

Напомним, в феврале 2022 года в Нью-Йорке появился вендинговый автомат по продаже NFT на базе Solana за фиат.

