Solar Ash выйдет в Game Pass сразу после релиза на Xbox — уже в декабре
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Solar Ash выйдет в Game Pass сразу после релиза на Xbox — уже в декабре

Solar Ash выйдет в Game Pass сразу после релиза на Xbox — уже в декабре


Разработчики игры Solar Ash анонсировали скорый релиз проекта на новых платформах. Игра вышла на Playstation 4, Playstation 5 и PC в конце прошлого года. Спустя год эксклюзивности для Playstation и магазина Epic Games, проект доберется до Xbox One, Xbox Series X | S и Steam. Релиз Solar Ash на новых платформах состоится 6 декабря, в этот же день игра станет доступна по подписке Game Pass.

Solar Ash — это приключенческий платформер в жанре научной фантастики. Проект разработан командой, создавшей весьма популярную Hyper Light Drifter.

Solar Ash получила неплохие оценки от критиков, ее рейтинг на Opencritic на уровне в 77 баллов из 100. В прошлом году проект попал в ТОП-10 инди-игр от Forbes.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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