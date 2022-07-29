Solar Ash выйдет в Game Pass сразу после релиза на Xbox — уже в декабре

Вадим Карасев





Разработчики игры Solar Ash анонсировали скорый релиз проекта на новых платформах. Игра вышла на Playstation 4, Playstation 5 и PC в конце прошлого года. Спустя год эксклюзивности для Playstation и магазина Epic Games, проект доберется до Xbox One, Xbox Series X | S и Steam. Релиз Solar Ash на новых платформах состоится 6 декабря, в этот же день игра станет доступна по подписке Game Pass.

Solar Ash — это приключенческий платформер в жанре научной фантастики. Проект разработан командой, создавшей весьма популярную Hyper Light Drifter.

Solar Ash получила неплохие оценки от критиков, ее рейтинг на Opencritic на уровне в 77 баллов из 100. В прошлом году проект попал в ТОП-10 инди-игр от Forbes.

Watch this video on YouTube