США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянина
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США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянина

США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянинаCNN: США попросили Германию включить в обмен с Россией осужденного Вадима Красикова

США неофициально попросили Германию включить в обмен заключенными с Москвой россиянина Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному сроку по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом стало известно CNN от источников.

По информации телеканала, сведения о запросе подтвердил источник в правительстве Германии. При этом американский чиновник заявил, что речь идет о «проверке статуса» россиянина. Отмечается, что в США и Германии Красикова называют сотрудником российских спецслужб.

В то же время американские источники телеканала посчитали включение осужденного россиянина в обмен заключенными проблематичным.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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