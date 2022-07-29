Стали известны личности восьми погибших при пожаре в московском хостеле

Вадим Карасев

Прокуратура заявила, что были установлены личности погибших при пожаре в хостеле в Москве

Стали известны личности восьми погибших при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. Об этом заявила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что все погибшие — «мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних». Возраст еще одной жертвы пожара устанавливается.

Прокуратура Москвы также подчеркнула, что контролирует ход расследования уголовного дела.

В ночь на 29 июля в Хостеле на Алма-Атинской улице произошел пожар. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки. По информации Следственного комитета, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.

Очевидица рассказала, что прохожим приходилось голыми руками вырывать решетки на окнах, чтобы освободить заблокированных в хостеле постояльцев. Она описала гибель людей в пожаре фразой «выли от ужаса».