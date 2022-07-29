Сын экс-губернатора Иркутской области Левченко проведет в колонии 9 лет

29 июля Кировский районный суд вынес приговор сыну бывшего губернатора Иркутской области, депутату областного Заксобрания Андрею Левченко. Он признан виновным в получении незаконного дохода в сумме около миллиарда рублей путем заключения картельного соглашения. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности 2 года 11 месяцев и штрафом 1,6 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Уголовные дела в отношении Левченко и его подельников возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и пункту «в» части 2 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

Олег Хамуляк, директор ООО «Звезда» получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 миллиона рублей. Антона Рябикина приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 миллиона рублей. Дмитрию Коженову и Сергею Чернышеву суд назначил наказание в виде 4-х лет лишения условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 900 тысяч рублей каждому.

Суд и следствие установили, что Андрей Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин в Москве заключил с предприятиями, производящими лифты, в лице Сергея Чернышова и Дмитрия Коженова, ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

«Благодаря этому коммерческая организация заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтового оборудования. В их рамках коммерческой организации перечислено более 559,6 миллиона рублей, производственным предприятиям — более 435,2 млн рублей. В результате совместных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти миллиард рублей», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, Хамуляк, Левченко и Рябикин с помощью работников общества и других лиц, не поставленных в известность о совершаемом преступлении, организовали составление ложных сметных отчетов о завышенных объемах выполненных работ, приобретении дополнительных материалов и транспортных расходах при доставке лифтов к месту назначения. На их основании получен доход на общую сумму более 55,7 миллиона рублей.

Депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали осенью 2020 года в рамках дела о хищении ООО «Звезда» путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело было возбуждено в феврале 2019 года. Суд неоднократно продлял содержание сына экс-губернатора под стражей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов безрезультатно обращался к президенту РФ с просьбой отпустить Андрея Левченко под домашний арест. Проходивший по этому же делу Олег Хамуляк ранее признал вину, заявив следователям, что действовал самостоятельно. Однако, по данным следствия, Андрей Левченко фактически руководил ООО «Звезда».

В июне 2021 года СКР завершил расследование. Защита Андрея Левченко подала жалобу в ЕСПЧ из-за его ареста и содержания под стражей. В июле гособвинитель запросил для Левченко 10 лет колонии. Прокурор просил лишить подсудимого возможности работать в органах власти и назначить штраф в размере 900 тысяч рублей.