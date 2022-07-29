Tor вновь запретили в России спустя 6 дней после разблокировки
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Tor вновь запретили в России спустя 6 дней после разблокировки

Tor вновь запретили в России спустя 6 дней после разблокировки

Саратовский районный суд вновь запретил в России анонимный браузер Tor, сообщает "Интерфакс". Это произошло спустя 6 дней после разблокировки приложения.

Как утверждает источник, Ленинский суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района о блокировке Tor.


"Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены", — сообщил собеседник "Интерфакса".

Ранее Саратовский районный суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию "запрещенной к распространению на территории РФ, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений"․

Первая информация о блокировке анонимайзера отдельными российскими провайдерами появилась в Сети в декабре прошлого года. Через несколько дней Роскомнадзор публично подтвердил блокировку браузера, ссылаясь на решение Саратовского районного суда от 2017 года. 22 июля судебный приговор обжаловала сторона защиты, после чего Tor разблокировали, но ненадолго: между решениями о снятии старой блокировки и наложении новой прошло всего шесть дней.

Tor (от англ. The Onion Router) - открытое программное обеспечение, осуществляющее анонимный обмен информацией между пользователями. Анонимайзер обычно используют частные пользователи, НКО, средства массовой информации для работы с источниками, бизнесом и спецслужбами. Критики Tor обвиняют сеть в обилии сайтов с запрещенным контентом и частым использованием веб-анонимности в преступных целях.

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По материалам: uposters.ru

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