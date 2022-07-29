Требования к выдаче лицензии на оружие предложили ужесточить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Требования к выдаче лицензии на оружие предложили ужесточить

Требования к выдаче лицензии на оружие предложили ужесточить

Требования к выдаче лицензии на оружие предложили ужесточить

Курганская областная Дума и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к выдаче разрешительных документов на оружие. 

Сейчас одним из оснований для отказа в выдаче лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и ее аннулирования является факт повторного совершения ряда административных правонарушений в течение года до окончания срока, в течение которого человек считается подвергнутым административному наказанию. К таким нарушениям, в частности, относятся: посягательство на общественный порядок, нарушение правил охоты и нарушения в сфере оборота наркотиков.


При этом, как отмечается в пояснительной записке, зачастую промежуток между первым и повторным правонарушением превышает указанный период, а основная часть аннулирований разрешительных документов приходится именно на вышеописанное основание. 

Законопроектом предлагается ужесточить требования к выдаче разрешительных документов на оружие и тем самым одновременно расширить основания для их аннулирования. В частности, граждане при «однократном» привлечении к административной ответственности за совершение обозначенных правонарушений до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию, не смогут получить разрешительные документы на оружие.

Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон, уточняющий количество оружия, которым можно владеть россиянам, имеющим соответствующую лицензию. По новым правилам общее количество «стволов», которым можно владеть одному гражданину, составляет 10 единиц. 

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Финансовая энергетика: почему деньги не задерживаются в кошельках некоторых людей
Финансовая энергетика: почему деньги не задерживаются в кошельках
Работы по благоустройству Карла Маркса выполнили на 50%
Работы по благоустройству Карла Маркса выполнили на 50%
На Xbox теперь можно бесплатно опробовать SD Gundam Battle Alliance
На Xbox теперь можно бесплатно опробовать SD Gundam Battle Alliance
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который установили спустя 4 года после ее смерти
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который
Выступающая против эйджизма Паулина Поризкова снялась топлес в модной кампании
Выступающая против эйджизма Паулина Поризкова снялась топлес в модной
Шахназаров о жалкой жизни Хаматовой в Латвии: «Там еще отопительный сезон не начался. Все впереди»
Шахназаров о жалкой жизни Хаматовой в Латвии: «Там еще отопительный
Депутат Худяков: «Верка Сердючка выступила для россиян. Память девичья – забыла, когда и где берет»
Депутат Худяков: «Верка Сердючка выступила для россиян. Память
Группа «Тату» воссоединится для концерта в Минске
Группа «Тату» воссоединится для концерта в Минске
Николай Басков жестко прошелся по Ксении Собчак
Николай Басков жестко прошелся по Ксении Собчак
ЧП: В московском хостеле сгорели люди
ЧП: В московском хостеле сгорели люди
Максим Матвеев рассказал, при каких условиях вернется в театр
Максим Матвеев рассказал, при каких условиях вернется в театр
Дочка Анны Седоковой закрутила роман с гонщиком
Дочка Анны Седоковой закрутила роман с гонщиком

Топ на сегодня

Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Игорь Кобзев: медики прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом осенью
Игорь Кобзев: медики прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом
В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: "Breguet он заменил на "Императорскую Петергофскую фабрику"
В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: "Breguet он

Еще по теме

Европейский университет подал новую заявку на лицензию
В ГД внесли протокол к Европейской конвенции о выдаче беглых преступников
Требования к управляющим домами организациям могут ужесточить
В ГД внесли проект об отказах в выдаче земли на Дальнем Востоке на кладбище