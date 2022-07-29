Требования к выдаче лицензии на оружие предложили ужесточить

Курганская областная Дума и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к выдаче разрешительных документов на оружие.

Сейчас одним из оснований для отказа в выдаче лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и ее аннулирования является факт повторного совершения ряда административных правонарушений в течение года до окончания срока, в течение которого человек считается подвергнутым административному наказанию. К таким нарушениям, в частности, относятся: посягательство на общественный порядок, нарушение правил охоты и нарушения в сфере оборота наркотиков.





При этом, как отмечается в пояснительной записке, зачастую промежуток между первым и повторным правонарушением превышает указанный период, а основная часть аннулирований разрешительных документов приходится именно на вышеописанное основание.

Законопроектом предлагается ужесточить требования к выдаче разрешительных документов на оружие и тем самым одновременно расширить основания для их аннулирования. В частности, граждане при «однократном» привлечении к административной ответственности за совершение обозначенных правонарушений до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию, не смогут получить разрешительные документы на оружие.

Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон, уточняющий количество оружия, которым можно владеть россиянам, имеющим соответствующую лицензию. По новым правилам общее количество «стволов», которым можно владеть одному гражданину, составляет 10 единиц.