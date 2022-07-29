Трое иркутян под видом девушки пригласили мужчину на свидание и попытались ограбить

В Иркутске сотрудники уголовного розыска задержали трех местных жителей. Они с фейковой страницы девушки в социальных сетях познакомились с 30-летним мужчиной и договорились с ним о встрече около одного из домов на Костычева. В назначенное время мужчины на иномарке подъехали к месту встречи и потребовали у пострадавшего золотую цепочку якобы за то, что «девушка», с которой он познакомился, была несовершеннолетняя. Отказав в требовании, иркутянин забежал в близлежащий магазин и попросил продавца нажать тревожную кнопку, а неизвестные скрылись с места инцидента на автомобиле. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Через некоторое оперативники задержали троих 25-летних иркутян. В машине одного из задержанных обнаружили нож и сигнальный пистолет. Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Один из фигурантов задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ. Машину изъяли и отправили на специализированную стоянку.



