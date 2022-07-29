Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину на «Оскаре»
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Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину на «Оскаре»

Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину на «Оскаре»Актер Уилл Смит записал шестиминутное видео и извинился за пощечину Крису Року

Американский актер Уилл Смит извинился перед комиком Крисом Роком за то, что дал ему пощечину на церемонии вручения премии «Оскар». Он записал шестиминутное видео и выложил его в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист признался, что последние три месяца он работал над собой и осознал, что его поступок обидел многих людей. По его словам, Рок пока отказывается от разговоров и пообещал связаться с ним, когда будет готов.

«Крис, я извиняюсь перед тобой. Мое поведение было неприемлемым, и я всегда готов поговорить», — сказал Смит.

Он также попросил прощения у семьи комика и у собственной жены Джады Пинкетт-Смит, которую он пытался защитить. Актер заявил, что его супруга не имеет к ситуации никакого отношения.

В конце марта во время церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его женой. После инцидента Уилл Смит покинул Киноакадемию США.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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