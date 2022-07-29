Устроил праздник детям! Овечкин осчастливил племянника жены, придя на тренировку его команды

Александр Овечкин с теплотой относится к родственникам супруги Анастасии Шубской. Спортсмен выкроил время в своем графике, чтобы встретиться с племянником жены, чем очень удивил его сокомандников.

Старшая сестра Анастасии Шубской Мария Нахапетова опубликовала в личном блоге видео с Овечкиным. На нем 36-летний хоккеист в своей форме вышел на лед, где тренируется команда сына дочери покойной Веры Глаголевой, отчего юные спортсмены были в шоке и тут же сбежались к кумиру. Звезда мирового хоккея с удовольствием сыграл с ребятами и дал пару советов.

За это ему безмерно благодарна Мария. «Спасибо, наш любимый Сашуля за невероятный сюрприз для Мирона и его команды! Все в восторге!» — подписала ролик она. Оценила поступок зятя и другая сестра Шубской — Анна. «Класс», — коротко поделилась девушка.

Похвалили Александра и подписчики Нахапетовой. «Супер! Человечище, мальчуганам большой задел и мотивация!»; «До мурашек, как здорово!»; «Мальчишки аж замерли... У ребят есть, к чему стремиться», — восхищаются фолловеры.

К слову, Овечкин любит делать широкие жесты, и особенно для любимой жены, подарившей ему двоих сыновей. На недавнем концерте группы «Руки Вверх!» хоккеист вышел на сцену и признался Анастасии в любви на 70-тысячную аудиторию.

«Сереж, спасибо огромное за прекрасный вечер. Давайте споем песню «Крошка моя»… Настя, я тебя люблю, зайка моя любимая», — кричал он. Такой поступок тронул модель, но в соцсетях она ограничилась скромным посланием. «Признание в любви от мужа на стадионе «Лужники». Спасибо Сергею Жукову за нереально крутой концерт», — отметила Шубская.