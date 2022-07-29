В CoinFLEX объявили о сокращении штата в целях оптимизации расходов

Платформа криптовалютных деривативов CoinFLEX объявила об увольнении «значительного количества» сотрудников из разных отделов по всему миру. Об этом говорится в блоге компании.

«Произведенные нами сокращения персонала и расходов, не связанных со штатом, снизят затраты примерно на 50-60%. Большая часть оставшейся команды сосредоточена на продуктах и технологиях, которые остаются основой нашего бизнеса», — отметили в CoinFLEX.

Представители платформы заявили, что планируют отслеживать расходы для эффективной работы и масштабирования по мере возвращения объемов.

4 июня 2022 года CoinFLEX приостановила вывод средств пользователей из-за «экстремальных рыночных условий» и «неопределенности в отношении контрагента». Для решения возникших проблем компания анонсировала запуск токена Recovery Value USD (rvUSD).

Позже глава платформы Марк Лэмб рассказал, что упомянутым контрагентом является основатель Bitcoin.com Роджер Вер, который задолжал CoinFLEX $47 млн. Поскольку «Биткоин-Иисус» не выполнил свои обязательства, компания направила ему уведомление о дефолте.

В июле фирма обратилась в Гонконгский международный арбитражный центр, чтобы взыскать задолженность с Вера.

Напомним, 15 июля CoinFLEX сообщила о возобновлении вывода пользовательских средств в ограниченном режиме.