В Еврокомиссии пожаловались, что не могут полностью запретить въезд россиянам в ЕС

Вадим Карасев

Отдельно взятые страны ЕС не имеют права полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Об этом сообщает финская газета Helsingin sanomat, ссылаясь на представителей Еврокомиссии.

Как пишут авторы материала для издания, Евросоюз в любом случае будет выдавать визы членам семьи граждан стран ЕС, журналистам, диссидентам и прочим россиянам, ищущим политическое убежище.

"Всегда есть группы, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные цели, члены семьи, журналисты и диссиденты", — пишет Helsingin sanomat.

Тем не менее в Еврокомиссии отметили, что государства-члены сами уполномочены принимать решение о выдаче краткосрочных шенгенских виз, а также рассматривать каждый запрос из России в индивидуальном порядке. ЕК отказалась отвечать на вопрос газеты, обсуждался ли в кулуарах или на заседаниях вопрос новых визовых ограничений для граждан РФ.

Ряд стран перестали выдавать шенгенские визы на регулярной основе. Так, консульства Чехии, Румынии, Польши и прибалтийских республик продлевают или выдают новые визы только членам семьи резидента ЕС либо в случае соблюдения строгих условий. Нидерланды же, например, не могут оформлять новые визы россиянам из-за нехватки работников посольства в Москве.

Как ранее писал Ruposters, Эстония пожаловалась на наплыв российских туристов. Правила Шенгенской визовой зоны, к которой относится республика, не позволяют Таллину помешать массовому въезду россиян, получивших визы других государств Шенгена. Само правительство Эстонии, однако, не хотело бы, чтобы страна превратилась в транзитный пункт туристов из РФ на пути в Европу.