В Иркутске на улице Ярославского построят новые дома для переселения людей из ветхого жилья

Администрация Иркутска продолжит строительство новых домов для переселения людей из ветхого жилья. Возведением жилого комплекса будет заниматься управление капитального строительства города Иркутск. Планируют построить восьми- и девятиэтажные дома по улице Ярославского. Территорию обеспечат детским садом, школой и другими социальными объектами и всей необходимой инфраструктурой, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Переселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах». В программу включено 314 многоквартирных домов, это 89,8 тысячи квадратных метров. Расселение осуществляют с привлечением средств фонда ЖКХ и за счет собственных средств бюджета города.

Также выкупают аварийное жилье у собственников и приобретают квартиры для расселения в новых домах и на вторичном рынке. Всего в 2022 году планируется расселить 277 семей.

В 2021 году для переселения граждан из ветхого жилья построили три девятиэтажных блок-секций. Новоселами стали 135 семей. Кроме того, в 2021 году заключили контракты на строительство еще двух 17-этажных блок-секций на 187 жилых помещений, которое планируют завершить к ноябрю 2023 года.