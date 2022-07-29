В Киренском районе продолжает действовать режим ЧС из-за прошедшего 23 июля урагана
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В Киренском районе продолжает действовать режим ЧС из-за прошедшего 23 июля урагана

В Киренском районе продолжает действовать режим ЧС из-за прошедшего 23 июля урагана

В Киренском районе продолжает действовать режим ЧС, введенный с 18:00 23 июля из-за неблагоприятных погодных условий. Такое решение принято 29 июля на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ситуация по ликвидации последствий ЧС находится на постоянном контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ураган повредил 16 опор «Ростелекома», пять из них восстановлены, 11 установят до 2 августа. Перебоев со связью в районе не наблюдается. В Киренске и на прилегающих территориях ведется расчистка от поваленных деревьев. Всего пострадало 453 гектара насаждений, 241 из них относятся к муниципалитету, 212 – к лесному фонду.

По итогам обследования многоквартирных домов Фонд капитального ремонта Иркутской области выявил восемь домов, требующих капремонта. Один из них не находится в региональной программе, сейчас оперативно прорабатывают вопрос включения этого дома в программу.

Минсоцразвития Иркутской области ведет работу по выплатам компенсаций гражданам, чьи жилые помещения пострадали от стихии. Выплаты назначены 48 семьям, 17 их уже получили. 29 июля средства поступили на счет 14 пострадавших. Еще 38 заявлений находятся в работе. Заявлений для оздоровления детей в лагерях не поступало.

Порывы ветра при Урагане в Киренском районедостигали 32 метров в секунду, порывы ветра при котором достигали 32 метра в секунду. В городе повалило более 120 опор энергоснабжения. Причиной урагана стало скопление грозовых облаков над Киренском, сообщили в Институте солнечно-земной физики СО РАН.

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По материалам: irk

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