В мире обвалились поставки компьютеров

Вадим Карасев

Поставки персональных компьютеров во всем мире резко сократились, говорится в отчете компании Counterpoint. Падение в годовом исчислении достигло 11,1% — до 71,2 млн единиц.

Сокращение производства ПК оказалось самым значительным начиная со второго квартала 2013 года. Специалисты связали эту тенденцию со снижением выпуска компьютеров в Китае и другими ключевыми факторами, такими как региональные конфликты и глобальная инфляция, следствием которых стало снижение спроса и потребительских расходов. Рядовые потребители и компании все чаще откладывают обновление подорожавших устройств, констатирую эксперты.

Лидером по производству компьютеров в мире стала китайская корпорация Lenovo — на ее долю приходится почти четверть рынка (24,4%) или 17,4 млн выпущенных устройств. Вторую и третью строчки занимают американские компании HP и Dell — 13,4 млн и 13,1 млн выпущенных ПК соответственно. Первую пятерку замыкают Acer и Apple.

В начале июля сообщалось, что спрос на полупроводники, возникший во всем мире в период пандемии коронавируса и вызвавший нехватку микросхем, теперь начал ослабевать из-за сокращения продаж персональных компьютеров и обвала на рынке криптовалют.