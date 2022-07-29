В пострадавшем от урагана Киренском районе восстановили электроснабжение

28 июля, по данным на 17:00, электричество подано в дома жителей села Кривошапкино Киренского района. После урагана 23 июля оно оставалось обесточенным дольше всех. Линию электропередач до этого населенного пункта полностью разрушила стихия, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. По словам генерального директора «Облкоммунэнерго» Александра Анфиногенова, за два дня построено около четыре километра линии 10 кВ.

Порывы ветра при Урагане в Киренском районедостигали 32 метров в секунду, порывы ветра при котором достигали 32 метра в секунду. В городе повалило более 120 опор энергоснабжения. Большинство из них расположены в лесном массиве, где на некоторых участках завалы леса были практически сплошными. Для осмотра поврежденных участков и проведения работ ремонтные бригады пробирались через лес, местами это было возможно только при помощи гусеничной техники. Причиной урагана стало скопление грозовых облаков над Киренском, сообщили в Институте солнечно-земной физики СО РАН.