В России предложили ввести социальные скидочные карты для малоимущих

Вадим Карасев

«Известия»: В ГД внесли законопроект о введении социальных скидочных карт для малоимущих

В Госдуму внесли законопроект о введении в России социальных скидочных карт для малоимущих. Об этом сообщил «Известиям» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предполагается внести поправки в закон «О государственной социальной помощи». С 2023 года планируется появление бессрочной пластиковой карты с индивидуальным номером, благодаря которой нуждающиеся категории населения, чей доход меньше прожиточного минимума в 13,9 тысячи рублей, смогут приобретать продукты и лекарства от магазинов-партнеров.

Отмечается, что магазины и аптеки смогут добровольно поучаствовать в реализации инициативы и самостоятельно определись время предоставления скидок, их размер и перечень товаров. «Для них этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей», — пояснил Нилов.

Ранее стало известно, что крупнейший российский ретейлер X5 Group объявил о запуске пилотного проекта по раздаче бесплатных продуктов с истекающим сроком годности малоимущим гражданам. В нем участвуют несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске.

