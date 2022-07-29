В России выявили 11 422 случая коронавируса
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В России выявили 11 422 случая коронавируса

В России выявили 11 422 случая коронавирусаВ России за сутки выявили 11 422 случая COVID-19, выздоровели 4670, умерли 39 человек

В России за последние сутки выявили 11 422 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 576 973. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 11 515 новых случаев.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (3682), Подмосковье (1328) и Петербурге (1272). Меньше всего — в Алтайском крае, Иркутской и Челябинской областях (по 1 случаю).

За прошедшие сутки из больниц в связи с выздоровлением выписались 4670 человек. За тот же период в России госпитализировали 1723 человека.

В России за сутки зафиксировали 39 летальных исходов. За все время пандемии в российских регионах скончались 382 352 человека.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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