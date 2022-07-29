Виталик Бутерин раскритиковал модель монетарного управления ДАО

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин вновь раскритиковал модель управления ДАО, основанную на передаваемых цифровых токенах. По его словам, она противоречит самому смыслу децентрализованных организаций.

Agreeing with the proverb "those who most want to rule people are those least suited to do it" and supporting DAOs being run by transferable governance tokens is a contradiction.



Transferable governance tokens are all about giving *more* power to "those who most want to rule". — vitalik.eth (@VitalikButerin) July 28, 2022

«Пословица гласит: “кто больше всего хочет управлять людьми, меньше всего подходит для этого”. Справедливо для контролируемых за счет передаваемых токенов управления ДАО. Передаваемые токены нужны лишь для того, чтобы дать больше власти “тем, кто сильнее других хочет править”», — написал Бутерин.

Не все комментаторы согласились с соучредителем Ethereum. Некоторые указали на неизбежность консолидации процесса принятия решений и назвали «несбыточной мечтой» мысли о всеобщей вовлеченности участников ДАО. Другие отметили, что нельзя приравнивать владение токенами к желанию управлять людьми.

Ранее Бутерин неоднократно критиковал модель управления ДАО на базе монетарного голосования. В марте 2022 года он заявил, что такой подход является «новой версией плутократии».

В 2021 году соучредитель Ethereum опубликовал документ, в котором предложил несколько путей решения проблем, связанных с такой системой управления. Например, вместо токенов могут быть использованы репутационные показатели, зафиксированные в блокчейне.

Напомним, в десяти крупнейших ДАО индустрии 90% голосов приходится на менее 1% держателей токенов управления, согласно Chainalysis.