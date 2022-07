Виталик Бутерин раскритиковал модель монетарного управления ДАО

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин вновь раскритиковал модель управления ДАО, основанную на передаваемых цифровых токенах. По его словам, она противоречит самому смыслу децентрализованных организаций.

Agreeing with the proverb "those who most want to rule people are those least suited to do it" and supporting DAOs being run by transferable governance tokens is a contradiction.



Transferable governance tokens are all about giving *more* power to "those who most want to rule".