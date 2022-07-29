Вложения россиян в иностранные ценные бумаги снизились
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Вложения россиян в иностранные ценные бумаги снизились

Вложения россиян в иностранные ценные бумаги снизилисьВложения российских инвесторов в иностранные ценные бумаги в 2022 году снизились

Вложения россиян в иностранные ценные бумаги в условиях санкций и заморозки доступа к зарубежным активам снизились, говорится в Обзоре деятельности организаций учетной инфраструктуры от Центробанка, размещенном на сайте регулятора.

Статистика ЦБ охватывает период с начала года до конца марта. В течение указанного периода объем акций зарубежных эмитентов на счетах российских трейдеров снизился с 920 миллиардов рублей до 890 миллиардов, депозитарных расписок (ценные бумаги, удостоверяющие право владельца на акции) — с 390 до 276 миллиардов рублей.

В то же время стоимость иностранных корпоративных и государственных облигаций в портфелях розничных инвесторов выросла с 1,3 до 1,4 триллиона рублей. Общий объем вложений снизился как в стоимостном, так и в количественном выражении, отмечает ЦБ.

Прошлый год был отмечен, напротив, ростом объема вложений частных трейдеров в иностранные активы, на что, по мнению ЦБ, повлиял в том числе запуск торгов акциями зарубежных эмитентов на Московской бирже и их «бурное развитие на СПБ Бирже».

С начала марта европейские депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили обслуживание российских инвесторов через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в структуру Московской биржи), из-за чего у россиян возникли сложности с доступом к иностранным активам и управлению ими. В июне НРД попал под санкции Евросоюза.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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