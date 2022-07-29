Военный аналитик заявил о невозможности целиком пресечь поставки оружия Украине
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Военный аналитик заявил о невозможности целиком пресечь поставки оружия Украине

Военный аналитик заявил о невозможности целиком пресечь поставки оружия УкраинеВоенный аналитик Леонков заявил, что РФ не может на 100% пресечь поставки оружия Украине

Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Россия в ходе спецоперации не может целиком, на сто процентов пресечь поставки оружия на Украине, поскольку противник старается выстраивать свою логистику таким образом, чтобы доставлять вооружения в места боевых действий. Его слова приводит «Украина.ру».

«Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий», — указал эксперт.

Военный аналитик добавил, что российские Вооруженные силы занимаются пресечением поставок оружия на Украине на регулярной основе. По его мнению, вооружений, которые НАТО поставляет Киеву, не хватает для проведения полномасштабных боевых действий.

Ранее Леонков заявил, что российская армия решила не задействовать на Украине новейшее оружие, потому что хочет «оставить сладенькое на потом». Он отметил, что Североатлантический альянс изучает применяемую Россией технику, однако «фактически они изучают ту технику, от которой мы скоро избавимся и перейдем на более совершенную».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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