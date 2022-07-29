Володин назвал обязательные для политиков и чиновников качества
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Володин назвал обязательные для политиков и чиновников качества

Володин назвал обязательные для политиков и чиновников качества

Порядочность, профессионализм, эффективность, желание брать на себя ответственность, любовь к людям и к своей стране — обязательные для политиков и чиновников качества, сказал, выступая на форуме «Территория смыслов», председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Порядочность — качество, без которого невозможно работать, состояться. Компетенция, профессионализм. Эффективность, умение доводить дело до конца, желание брать на себя ответственность», — перечислил спикер.

По словам Вячеслава Володина, политики должны обладать такими качествами, как любовь к своей стране, к людям. Если политик не любит людей, он профессионально непригоден, подчеркнул он.

«Вопросы могут быть разные, эмоции могут быть разные, настроение может быть разное, но без любви к людям в политике делать нечего. Чиновник, управленец… если только чиновник, государственный служащий не любит людей, ему нечего делать на государственной службе», — сказал председатель Госдумы.

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По материалам: pnp.ru

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