Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом
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Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом

Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисомAftonbladet: в рядах шведских военных не хватает профессиональных офицеров

В рядах шведских военных не хватает профессиональных офицеров. О том, что Вооруженные силы страны столкнулись с кадровым кризисом, сообщает издание Aftonbladet.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выразил глубокую озабоченность нехваткой офицеров в армии. «Проблема стоит остро, и мы относимся к сложившейся ситуации со всей серьезностью», — заявил он.

В то же время половина летчиков-истребителей пригрозили уволиться из-за ухудшения условий труда. Главнокомандующий Военно-воздушными силами (ВВС) страны Карл-Йохан Эдстрем забил тревогу и назвал ситуацию «кризисной». Хультквист также отметил важность того, чтобы в ВВС было достаточно пилотов, способных управлять самолетами, поскольку только так можно поддерживать необходимую боеготовность воинских частей.

По заявлениям Эдстрема, шведские Вооруженные силы, Ассоциация офицеров и организация по интересам военных пилотов ведут переговоры в течение последнего месяца и уже добились определенного прогресса.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США столкнулись с острой нехваткой новобранцев. Обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявил, что американские военные пережили культурную революцию и «опасно сблизились с демократами». В результате сильно уменьшилось число американцев, желающих поступить на службу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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