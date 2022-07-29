ВСУ обстреляли поселение в Брянской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ВСУ обстреляли поселение в Брянской области

ВСУ обстреляли поселение в Брянской области

Населенный пункт Сачковичи в Брянской области был обстрелян со стороны Украины, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате обстрела была повреждена линия электропередач.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — добавил глава области.

В Брянской области с 23 июля в течение 15 суток действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Ранее желтый уровень террористической опасности в этом регионе вводили с 11 апреля, он действовал 15 дней. Жителям рекомендуется в том числе следить за новостями, сообщать о подозрительных людях, автомобилях и предметах, всегда носить при себе документы, удостоверяющие личность, и воздержаться от передвижения в общественных местах с крупногабаритными сумками и чемоданами.


# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Tor вновь запретили в России спустя 6 дней после разблокировки
Tor вновь запретили в России спустя 6 дней после разблокировки
Как можно похудеть с помощью репчатого лука
Как можно похудеть с помощью репчатого лука
Россиянам назвали способы защититься от банковского мошенничества
Россиянам назвали способы защититься от банковского мошенничества
Celsius сообщила об утечке пользовательских данных из-за компрометации Customer.io
Celsius сообщила об утечке пользовательских данных из-за
Solar Ash выйдет в Game Pass сразу после релиза на Xbox — уже в декабре
Solar Ash выйдет в Game Pass сразу после релиза на Xbox — уже в
Появились подробности о сгоревшем московском хостеле
Появились подробности о сгоревшем московском хостеле
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Тигра
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Тигра
К Game Pass сегодня присоединяется высокооцененная игра Inside
К Game Pass сегодня присоединяется высокооцененная игра Inside
Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей одной деталью
Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей
Фанаты Ани Лорак не могут вернуть деньги за билеты
Фанаты Ани Лорак не могут вернуть деньги за билеты
Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России
Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России

Топ на сегодня

Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция

Еще по теме

В Белгородской области до 24 июля продлен желтый уровень террористической опасности
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаках украинских беспилотников
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
Стало известно об обстреле российского погранпоста со стороны Украины