ВСУ обстреляли поселение в Брянской области

Населенный пункт Сачковичи в Брянской области был обстрелян со стороны Украины, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате обстрела была повреждена линия электропередач.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — добавил глава области.

В Брянской области с 23 июля в течение 15 суток действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Ранее желтый уровень террористической опасности в этом регионе вводили с 11 апреля, он действовал 15 дней. Жителям рекомендуется в том числе следить за новостями, сообщать о подозрительных людях, автомобилях и предметах, всегда носить при себе документы, удостоверяющие личность, и воздержаться от передвижения в общественных местах с крупногабаритными сумками и чемоданами.



