Выступающая против эйджизма Паулина Поризкова снялась топлес в модной кампании
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Выступающая против эйджизма Паулина Поризкова снялась топлес в модной кампании

Выступающая против эйджизма Паулина Поризкова снялась топлес в модной кампании

57-летняя супермодель Паулина Поризкова стала героиней новой кампании американского модного бренда La Ligne. На некоторых фото она позирует топлес или в купальнике. Поризкова известна тем, что открыто выступает против эйджизма: в своем блоге она писала о праве женщин не закрашивать седину и публиковала свои фото в обнаженном виде, осуждая то, что "сексуальность и нагота приветствуются в юности женщины, но осуждаются в зрелости".


Паулина Поризкова



Съемки кампании прошли в Лос-Анджелесе, а за стилизацию отвечала сооснователь бренда Мередит Меллинг. Акцент в коллекции сделан на самые модные оттенки сезона — розовый и салатовый. Фотографии сделала Джилл Гринберг, которая ранее уже работала с брендом, а теперь познакомила дизайнеров с Поризковой.

Этот процесс был поистине органичным сотрудничеством женщин-единомышленников со взаимным уважением и восхищением,

— отметила Меллинг.











Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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