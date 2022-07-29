Выступающая против эйджизма Паулина Поризкова снялась топлес в модной кампании

Вадим Карасев

57-летняя супермодель Паулина Поризкова стала героиней новой кампании американского модного бренда La Ligne. На некоторых фото она позирует топлес или в купальнике. Поризкова известна тем, что открыто выступает против эйджизма: в своем блоге она писала о праве женщин не закрашивать седину и публиковала свои фото в обнаженном виде, осуждая то, что "сексуальность и нагота приветствуются в юности женщины, но осуждаются в зрелости".





Паулина Поризкова









Съемки кампании прошли в Лос-Анджелесе, а за стилизацию отвечала сооснователь бренда Мередит Меллинг. Акцент в коллекции сделан на самые модные оттенки сезона — розовый и салатовый. Фотографии сделала Джилл Гринберг, которая ранее уже работала с брендом, а теперь познакомила дизайнеров с Поризковой.

Этот процесс был поистине органичным сотрудничеством женщин-единомышленников со взаимным уважением и восхищением,

— отметила Меллинг.





































Надя Бесчетникова