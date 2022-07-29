What Remains of Edith Finch из Game Pass теперь точно стоит пройти, уверены игроки
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What Remains of Edith Finch из Game Pass теперь точно стоит пройти, уверены игроки

What Remains of Edith Finch из Game Pass теперь точно стоит пройти, уверены игроки


Игра What Remains of Edith Finch вчера получила обновление до приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. Это привело к повышению интереса к проекту, и в социальных сетях игроки в восторге от того, как выглядит обновленная версия высокооцененной приключенческой игры.

Игроки и журналисты отмечают, что игру What Remains of Edith Finch теперь точно стоит пройти на новом поколении консолей пользователям, которые пропустили ее ранее. Ниже можно посмотреть геймлей проекта с приставки Xbox Series X, записанный порталом IGN. Игра способна предложить на мощной консоли Microsoft стабильные 60 FPS при разрешении 4K, в котором проект выглядит действительно впечатляюще.


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Стоит сказать, что версия игры What Remains of Edith Finch из Game Pass бесплатно обновлена до Xbox Series X | S. Тогда как обновление до Playstation 5 получили только владельцы копии игры, которые купили версию для Playstation 4. Однако, игроки на консолях Sony, которые забрали What Remains of Edith Finch для Playstation 4 по подписке Playstation Plus, остались без обновления.

What Remains of Edith Finch — приключенческая игра, в которой рассказывается история семьи из штата Вашингтон. Игроку предстоит исследовать фамильный особняк, погружаясь в интерактивные истории членов семьи. После релиза в 2017 году игра What Remains of Edith Finch получила множество наград.

What Remains of Edith Finch

What Remains of Edith Finch – сборник странных рассказов об одной семье из штата Вашингтон.
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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