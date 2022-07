What Remains of Edith Finch из Game Pass теперь точно стоит пройти, уверены игроки

Вадим Карасев





Игра What Remains of Edith Finch вчера получила обновление до приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. Это привело к повышению интереса к проекту, и в социальных сетях игроки в восторге от того, как выглядит обновленная версия высокооцененной приключенческой игры.

Игроки и журналисты отмечают, что игру What Remains of Edith Finch теперь точно стоит пройти на новом поколении консолей пользователям, которые пропустили ее ранее. Ниже можно посмотреть геймлей проекта с приставки Xbox Series X, записанный порталом IGN. Игра способна предложить на мощной консоли Microsoft стабильные 60 FPS при разрешении 4K, в котором проект выглядит действительно впечатляюще.

Стоит сказать, что версия игры What Remains of Edith Finch из Game Pass бесплатно обновлена до Xbox Series X | S. Тогда как обновление до Playstation 5 получили только владельцы копии игры, которые купили версию для Playstation 4. Однако, игроки на консолях Sony, которые забрали What Remains of Edith Finch для Playstation 4 по подписке Playstation Plus, остались без обновления.

What Remains of Edith Finch — приключенческая игра, в которой рассказывается история семьи из штата Вашингтон. Игроку предстоит исследовать фамильный особняк, погружаясь в интерактивные истории членов семьи. После релиза в 2017 году игра What Remains of Edith Finch получила множество наград.

What Remains of Edith Finch – сборник странных рассказов об одной семье из штата Вашингтон.

