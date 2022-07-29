Женский гороскоп на 30 июля 2022 года: рекомендуется быть менее эмоциональными и сильно не откровенничать

Представительницам всех знаков зодиакального круга 30 июля 2022 года предстоит пережить не самый безоблачный день, когда для решения поставленных задач придется прилагать усилия. Звезды предостерегают от излишних откровений и выплеска эмоций в ответ на неприятные слухи и сплетни. Полезнее будет сосредоточиться на своих целях, не вступать в «перепалки» и не поддерживать конфликты.

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Женщинам-Овнам полезно было бы выехать (выйти) на природу, а если еще и в хорошей компании – вообще отлично как для физического, так и для эмоционального здоровья. В том случае, когда такое мероприятие невозможно – необходимо найти время и отправиться вечером «в свет». У одиноких представительниц знака может произойти приятное знакомство.

Женщинам-Львицам день не предвещает ничего необычного, они будут пребывать в «сонном состоянии», ощущать упадок сил, скуку и будут ленивыми. Искать вдохновение негде, да и не хочется сегодня. Каждодневные дела и заботы могут слегка раздражать, но делать их все равно необходимо. По возможности, следует избегать общения с навязчивыми и лицемерными людьми.

Звезды предостерегают женщин-Стрельцов в этот день от каких-либо новых начинаний, особенно если они будут связаны с долгосрочными проектами – время для принятия правильных решений еще не наступило, посему следует подождать. Возможно появление неприятных слухов, касающихся представительниц данного знака – не следует расстраиваться по этому поводу, но стоит сразу пресекать любые выпады и двусмысленные намеки.

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Женщины-Тельцы сегодня будут активными и не в меру любопытными, что поможет им не довольствоваться уже достигнутыми целями, а строить перспективы для достижения новых горизонтов. Что касается любовной сферы, то тут следует стараться «обходить острые углы», не навязывать свою точку зрения и не начинать каких-либо споров и разборок. К тому же нужно больше отдыхать, чтобы восстанавливать силы.

Женщин-Дев ждет позитивный день, когда любая благотворительность, оказанная из совершенно искренних побуждений, способна будет принести улучшения и в жизнь представительниц знака. Сегодня благоприятно заниматься творчеством, а вот в любовной сфере может возникнуть проблема – потребуется выяснить отношения с партнером, но финал будет хорошим.

Женщинам-Козерогам сегодня противопоказаны любые поездки и экскурсии, так как день небезопасен для здоровья, особенно тщательно следует беречь конечности. А вот для пассивного отдыха и общения с друзьями и родными время вполне благоприятное. Возможно проявление недовольства партнера по браку или бойфренда, но это никак не отразится на хорошем настроении представительниц знака.

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Женщинам-Близнецам рекомендовано побольше общаться, чтобы отвлечь себя от негативных мыслей и не очень правильных поступков. Но в задушевных разговорах следует выбирать позицию пассивного слушателя и поменьше откровенничать в ответ. В профессиональной сфере может вновь возникнуть давно забытое противостояние с начальством – по этому поводу лучше не принимать скоропалительных решений.

Женщинам-Весам следует быть максимально осторожными, «выключив» на время врожденную самоуверенность. Неприятности могут ожидать представительниц знака вне дома, также необходимо избегать новых или недавно приобретенных контактов. Не нужно сегодня принимать у себя гостей, отправляться в поездку и делать любую работу по дому (особенно касается ремонта). А вот для уединения с любимыми день вполне подходит.

Женщин-Водолеев будут угнетать ложные опасения, они станут проявлять мнительность по каждому поводу в отношении коллег, партнеров или клиентов. Но грядут и положительные изменения – возможно, будет достигнута та цель, к которой представительницы знака долго шли. Не стоит отказываться в помощи – она может быть вознаграждена уже в скором времени.

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Женщинам-Ракам не следует сегодня перенапрягаться в работе, но делать ее нужно качественно, чтобы потом не переделывать вновь. В этот день стоит ждать комплиментов и проявления внимания от мужского пола, что непременно принесет удовлетворение для самолюбия. Звезды предостерегают от излишних откровений и дерзких выпадов.

Женщины-Скорпионы уверены в себе, впрочем, как и всегда, они с успехом справляются со своими сомнениями и страхами и твердо движутся к намеченной цели. А нерешительность, если она и была – уйдёт в прошлое. День благоприятен для проявления инициативы, особенно в профессиональной сфере.

Женщинам-Рыбам удалось справиться с негативом, присутствующим в их эмоциональной жизни в последнее время. Настроение представительниц этого знака повысится и им станет значительно легче принимать решения, способные повлиять на развитие событий в будущем. Сегодня благоприятны действия и процедуры, связанные с изменением внешности, также можно попробовать «примерить на себя» новый образ.

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