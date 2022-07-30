1 августа отключат электроснабжение в части Солнечного и трех СНТ на Байкальском тракте
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1 августа отключат электроснабжение в части Солнечного и трех СНТ на Байкальском тракте

1 августа в некоторых домах микрорайона Солнечный в Иркутске и трех садоводствах, расположенных на Байкальском тракте, будет ограничено электроснабжение. Причина — проведение плановых работ на электрических сетях, сообщается на странице Иркутской электросетевой компании в «ВКонтакте».

Ограничение коснется ТСЖ «Фили», ДНТ «Эдвард», СНТ «Ветеран пути», СНТ «Ветеран революции», СНТ «Эра». Электроснабжения не будет от двух до четырех часов. В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.

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По материалам: irk

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