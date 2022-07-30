15 фотографий подводных объектов, которые станут настоящей неожиданностью даже для самого опытного дайвера

Кто живёт на дне океана? Кто угодно и что угодно, но только не Спанч Боб Квадратные Штаны. Этой подборкой мы хотим вам показать, что, нырнув поглубже под воду, можно встретить много чего интересного, а иногда и жуткого. Старые статуи, целые подводные музеи, оказавшиеся под водой танки и церкви — всё, что удавалось находить смельчакам и любителям дайвинга. Смешав снимки арт-объектов, которые были помещены скульпторами умышленно, и тех, которые оказались под водой по чистой случайности, представляем вашему вниманию несколько раскрытых тайн, которые таились под толщей воды.

Канкунский подводный музей

Подводный музей в Канкуне — одна из главных достопримечательностей Мексики, которая приносит особую радость заядлым дайверам. Ещё этот уникальный музей часто служит отвлекающим манёвром для людей, которые уж очень любят что-то захватить с собой на сушу с морского дна, например кораллы, что приносит огромный вред экологии. А так, все при деле, рассматривая экспонаты этого удивительного места.

Мозаика, найденная в подводных руинах затонувшего города Байи

Ещё один подводный арт-объект из музея в Канкуне

Подводный музей MUSAN, который был открыт на Кипре

Этот подводный музей у побережья Кипра вызывает у меня мурашки по коже.

Все скульптуры этого музея были сделаны из материалов, которые привлекают морских обитателей, поэтому со временем природа внесёт свои коррективы в это место, где искусство находится под водой.

Подводная статуя в затонувшем римском городе Байи

Церковь в воде

Статуя Джейсона Вурхиза

Статуя знаменитого убийцы Джейсона Вурхиза из фильма «Пятница 13-ое» была установлена в далёком 2013 году. Но по сей день он ждёт встречи с новыми дайверами, которые от незнаний или неожиданности увидеть этого старого приятеля, могут потерять рассудок или завязать с дайвингом навсегда.

Моаи

Машина, обнаруженная на морском дне. Таких объектов в глубинах вод тысячи

Табличка с предупреждениями, которая стоит у подводной пещеры в Мексике

В этой пещере нет ничего стоящего, за что можно было бы отдать свою жизнь! Не переступайте эту черту.

Если кратко, то вход запрещён!

Ещё одно средство передвижения, найденное под водой, на этот раз — танк

Поразительная и масштабная сцена из подводного музея в Канкуне

Отголоски прошлого

Подводное кладбище статуй советского прошлого.

Подводная статуя, от которой сложно оторвать взгляд

Мотопрокат под водой

Подводный мотоцикл у побережья Акумаля в Мексике. В прошлом году я занимался дайвингом и увидел это своими глазами. Выглядит, как сюрреализм.

Если этой подборки вам недостаточно, чтобы понять, почему некоторые люди отдают предпочтение плаванию там, где дети строят замки из песка, тогда переходите в другой наш пост. Там, возможно, вы узнаете, откуда берётся враг многих людей — талассофобия.