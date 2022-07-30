40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото «шоколадного зайца»

Долгое время артист скрывал от поклонников проблемы со здоровьем, да и вообще предпочитал вести активный образ жизни. 21 июня Пьер Нарцисс ушел из жизни — не выдержало сердце во время экстренной операции на почки.

Лишь более месяца спустя тело 45-летнего исполнителя хита «Шоколадный заяц» предали земле. К слову, Пьер покоится в семейном склепе в Камеруне, где проживают его мама и сестра. Бывшая жена певца Валерия Калачева была шокирована поступками его родных, но ничего не могла поделать.

«Сначала родные Пьера написали мне, что проведут церемонию 21 июля, я не стала им отвечать, так как между нами холодные отношения. Обратите внимание, и здесь, в России, два раза переносилось прощание, потому что я просто не могла забрать тело... У нас у всех апатия, — продолжила бывшая супруга Нарцисса. — Каждый день мы молимся о нем. Он снится нам, мы разговариваем с ним, общаемся. Он дает нам советы. У нас с Пьером есть взаимопонимание. Вот так и живем», — откровенничала Калачева со «СтарХитом».

16 лет назад Валерия подарила Пьеру дочь Каролину-Кристель. Артист был без ума от наследницы, а недавно выяснилось, якобы у него есть еще и сын. Мальчику восемь лет, и он проживает с мамой Ирен в Москве.

«Недавно убиралась в квартире, в которой он жил. Было очень приятно, что консьержки, дворники просили подарить им на память что-то из вещей Пьера. Во время уборки не заметила ни одной женской вещи. Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки... Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!» — негодовала по этому поводу бывшая жена Нарцисса.

Продюсер Сергей Дворцов тоже считает, что никаких внебрачных детей у исполнителя нет, а та самая Ирен лишь хочет популярности за счет известного имени.

«С Пьером мы проработали 2,5 года. Это время было очень ярким, мы и работали, и отдыхали вместе. В работе Пьер был одним человеком, на отдыхе — совершенно другим. Он был душой компании. Для меня он стал не просто артистом, а братом, другом. В каких-то моментах он меня учил, за что я ему благодарен. Пьер всегда собирал вокруг себя огромное количество публики. Некоторые говорят, что Нарцисс впал в депрессию из-за того, что стал в глазах многих исполнителем одного хита «Шоколадный заяц». Могу с уверенностью сказать, что не было такого. Да, возможно, он был закрытым человеком, но творческие люди, в основном, такие. В его жизни присутствовал алкоголь, но без перебора.

Что касается внебрачного сына... Пьер ушел. Это большое горе. Кто-то сейчас будет наверняка наживаться на этом. Найдутся любовницы, жены. Возможно, кто-то у Пьера действительно был, но... Вокруг него всегда было много красивых женщин. Как-то мы снимали клип, Нарцис сказал мне, чтобы я пригласил как можно больше девчонок, мол, устроим кастинг. Сейчас можно говорить все, что угодно. Новость о внебрачном ребенке Пьера наверняка миф, я так считаю. Пока ничего не доказано!» — отмечал Дворцов.

По словам Сергея, Валерия и друзья Пьера помянут его в скромном кругу, без участия журналистов. «Делаем вечер памяти в августе с прессой и звездами», — рассказал продюсер.