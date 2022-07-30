40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото «шоколадного зайца»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » 40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото «шоколадного зайца»

40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото «шоколадного зайца»

40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото «шоколадного зайца»

Долгое время артист скрывал от поклонников проблемы со здоровьем, да и вообще предпочитал вести активный образ жизни. 21 июня Пьер Нарцисс ушел из жизни — не выдержало сердце во время экстренной операции на почки.


Лишь более месяца спустя тело 45-летнего исполнителя хита «Шоколадный заяц» предали земле. К слову, Пьер покоится в семейном склепе в Камеруне, где проживают его мама и сестра. Бывшая жена певца Валерия Калачева была шокирована поступками его родных, но ничего не могла поделать.

«Сначала родные Пьера написали мне, что проведут церемонию 21 июля, я не стала им отвечать, так как между нами холодные отношения. Обратите внимание, и здесь, в России, два раза переносилось прощание, потому что я просто не могла забрать тело... У нас у всех апатия, — продолжила бывшая супруга Нарцисса. — Каждый день мы молимся о нем. Он снится нам, мы разговариваем с ним, общаемся. Он дает нам советы. У нас с Пьером есть взаимопонимание. Вот так и живем», — откровенничала Калачева со «СтарХитом».


16 лет назад Валерия подарила Пьеру дочь Каролину-Кристель. Артист был без ума от наследницы, а недавно выяснилось, якобы у него есть еще и сын. Мальчику восемь лет, и он проживает с мамой Ирен в Москве.

«Недавно убиралась в квартире, в которой он жил. Было очень приятно, что консьержки, дворники просили подарить им на память что-то из вещей Пьера. Во время уборки не заметила ни одной женской вещи. Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки... Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!» — негодовала по этому поводу бывшая жена Нарцисса.

Продюсер Сергей Дворцов тоже считает, что никаких внебрачных детей у исполнителя нет, а та самая Ирен лишь хочет популярности за счет известного имени.

«С Пьером мы проработали 2,5 года. Это время было очень ярким, мы и работали, и отдыхали вместе. В работе Пьер был одним человеком, на отдыхе — совершенно другим. Он был душой компании. Для меня он стал не просто артистом, а братом, другом. В каких-то моментах он меня учил, за что я ему благодарен. Пьер всегда собирал вокруг себя огромное количество публики. Некоторые говорят, что Нарцисс впал в депрессию из-за того, что стал в глазах многих исполнителем одного хита «Шоколадный заяц». Могу с уверенностью сказать, что не было такого. Да, возможно, он был закрытым человеком, но творческие люди, в основном, такие. В его жизни присутствовал алкоголь, но без перебора.

Что касается внебрачного сына... Пьер ушел. Это большое горе. Кто-то сейчас будет наверняка наживаться на этом. Найдутся любовницы, жены. Возможно, кто-то у Пьера действительно был, но... Вокруг него всегда было много красивых женщин. Как-то мы снимали клип, Нарцис сказал мне, чтобы я пригласил как можно больше девчонок, мол, устроим кастинг. Сейчас можно говорить все, что угодно. Новость о внебрачном ребенке Пьера наверняка миф, я так считаю. Пока ничего не доказано!» — отмечал Дворцов.

По словам Сергея, Валерия и друзья Пьера помянут его в скромном кругу, без участия журналистов. «Делаем вечер памяти в августе с прессой и звездами», — рассказал продюсер.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Толпа освистала вице-премьера Германии Хабека за "разжигание войны"
Толпа освистала вице-премьера Германии Хабека за "разжигание
В Госдуме объяснили удар ВСУ по СИЗО с бойцами «Азова» в Еленовке
В Госдуме объяснили удар ВСУ по СИЗО с бойцами «Азова» в Еленовке
40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото «шоколадного зайца»
40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото
1 августа отключат электроснабжение в части Солнечного и трех СНТ на Байкальском тракте
1 августа отключат электроснабжение в части Солнечного и трех СНТ на
Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (17 фото)
Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (17 фото)
Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить Херсонскую область
Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить
Филипп Киркоров разрушил свои отношения с Пугачевой и Галкиным, считает Соловьев
Филипп Киркоров разрушил свои отношения с Пугачевой и Галкиным,
Оскар Кучера рассказала об эмиграции Александра Реввы
Оскар Кучера рассказала об эмиграции Александра Реввы
Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой
Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой
Прохор Шаляпин учился обольщать бабушек, заявила Жигалова
Прохор Шаляпин учился обольщать бабушек, заявила Жигалова
Филипп Киркоров не смог попасть в Молдавию
Филипп Киркоров не смог попасть в Молдавию
Популярность Джо Байдена рекордно снизилась
Популярность Джо Байдена рекордно снизилась

Топ на сегодня

Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Как прошел первый женский "Тур де Франс"
Как прошел первый женский "Тур де Франс"
Acala анонсировал новую программу стейкинга
Acala анонсировал новую программу стейкинга
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который установили спустя 4 года после ее смерти
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену

Еще по теме

Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе в Камеруне
Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне
ЧП: Похороны Шоколадного зайца – Пьера Нарцисса обернулись скандалом
У Пьера Нарцисса «Шоколадного зайца» объявился внебрачный сын